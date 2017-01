Mercato due ruote: continua la risalita di moto e scooter

Stando ai dati, nell'anno appena concluso le immatricolazioni di motocicli con una cilindrata superiore ai 50cc sono state 171.043, appunto il 9,6% in più rispetto al 2014, riportando nel corso dell'anno tutti “segni più” (tranne a marzo). Se si considerano invece le immatricolazioni totali, contando quindi a anche i cinquantini, le registrazioni di nuovi veicoli a due ruote sono state 194.435: il 6,3% in più rispetto allo scorso anno.



Entrando nel dettaglio si può osservare come la maggior parte delle immatricolazioni abbia riguardato scooter – 108.594 unità, +7% rispetto allo scorso anno – mentre le moto registrate nell'arco dei dodici mesi sono state 62.449, riportando una crescita del 14,4%.



Guardando invece alle cilindrate emerge ancora un forte calo per la categoria dei cinquantini che, con 23.392 immatricolazioni, arretrano rispetto al 2014 di 12,5 punti percentuali (-3.300 unità). Al contrario dei motocicli con 50cc di cilindrata tutte le altre fasce riportano variazioni positive (a parte un lieve -0,7% per le due ruote con 150-200cc).



Un quinto di tutte le vendite di scooter riguarda, infatti, quelli con 125cc. Stiamo parlando di 38.920 unità vendute nel 2015, il 15,1% rispetto al 2014. Al secondo posto, con 34.643 immatricolazioni, troviamo invece quelle con una cilindrata compresa tra i 300 e i 500cc, il 6% in più rispetto all'anno precedente. Crescono del 3,3% gli scooter con 250cc, a 4.143 unità vendute, e del 0,4% quelli con oltre 500cc, a 7.971 immatricolazioni.



Per quanto riguarda invece le moto targate, l'Ancma indica una crescita del 2,3% per quelle con oltre 1000cc (18.927 immatricolazioni), una crescita di ben 38,5 punti percentuali per quelle con una cilindrata compresa tra i 800 e 1000cc (18.160 unità) e un +8,6% per quelle con 300-600cc.



Notevole la crescita moto con cilindrata pari a 125cc, 33,8% (con 4.802 moto vendute), mentre è più lieve quella delle moto con cilindrata compresa tra 150 e 200ccm +1,9% (con 2.146 vendite).