Mercato digitale: buoni risultati nel primo semestre

Secondo l'ultimo report di Assinform il settore è infatti cresciuto dell'1,5% nei primi sei mesi del 2015, contro il -3,1% dello stesso periodo del 2014. Alla fine dello scorso anno il mercato digitale aveva registrato un -1,4% mentre le stime per l'anno in corso indicano un +1,3%, una crescita superiore rispetto alle stime precedenti: +1,1%.



Come spiega l'associazione di categoria legata a Confindustria, il passo in avanti più importante è caratterizzato dal fatto che, mentre fino allo scorso anno le componenti più innovative e legate alla digital economy si limitavano ad attenuare la caduta del settore, oggi finalmente fungono da traino per l'intero mercato. Certo si tratta di un trend ancora fragile e lento rispetto ai principali concorrenti europei ma sembra che l'Italia abbia comunque imboccato la strada giusta per rilanciare una leva importante per la competitività e per l'occupazione.



Osservando i dati si nota come la componente dei Pc continui a scendere mettendo a segno, nel primo semestre, un -4,4% dei volumi (risultato del calo del 5,6% riportato dai server, del -7% dei pc desktop e del -3% dei laptop), male anche i tablet che scendono di 14 punti percentuali. Rimanendo nell'ambito dei dispositivi Assinform segnala invece una crescita per gli smartphone (+7,4%).



Dopo la crescita registrata già nel corso del 2014 la componente software e soluzioni Ict conferma il buon andamento segnando un +4,5% anche nei primi sei mesi del 2015. Entrando nel dettaglio i segmenti Software applicativo, Piattaforme per la gestione web e Iot hanno riportato, rispettivamente aumenti del 5,8%, del 15% e del 16,7%, compensando largamente il calo dell'1,2% delle soluzioni applicative tradizionali. Calo della stessa entità ha interessato i software di sistema mentre i middleware hanno registrato una crescita del 2,6%.



I servizi Itc, il secondo comparto più importante dell'intero mercato dopo i servizi di rete, sono stati interessati da una crescita dello 0,3%, un aumento lieve ma che comunque mette fine ad una serie di cali che si verificavano ormai da anni.