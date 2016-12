4 giugno 2015 Mercato delle auto, maggio ennesimo mese di crescita a doppia cifra Sebbene la Motorizzazione abbia rilevato un rallentamento rispetto alle ottime performance di aprile, a maggio le immatricolazioni sono cresciute del 10,78%

Ennesima crescita a doppia cifra per le immatricolazioni auto italiane. Il ministero dei Trasporti ha, infatti, certificato a maggio un aumento delle registrazioni di veicoli pari al 10,78% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Nonostante le ottime performance del settore, il mese di maggio ha riportato un rallentamento rispetto alla strabiliante crescita di aprile quando le immatricolazioni furono 148.807, oltre il 24% in più rispetto all'aprile del 2014.

A maggio i veicoli immatricolati sono stati invece 146.582, appunto quasi l'undici percento in più rispetto alle 132.313 del maggio di dodici mesi prima. Un numero che porta le immatricolazioni dei primi cinque mesi del 2015 a 725.516 unità contro le 629.792 unità del periodo gennaio-maggio del 2014, per una variazione positiva di 15,20 punti percentuali.

Buone anche le performance del mercato dell'usato. Nello stesso mese analizzato dal Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione ha registrato 363.067 trasferimenti di proprietà di auto usate, il 3,77% in più rispetto ai 349.833 trasferimenti dello stesso mese dello scorso anno. Anche in questo caso si registra però un rallentamento nella crescita rispetto al mese precedente: ad aprile i trasferimenti di proprietà furono 398.746 contro le 357.966 dell'aprile 2014. L'11,39% in più.

Nell'arco dei primi cinque mesi del 2015 i trasferimenti di auto usate ammontano invece a 1.917.761, il 7,29% in più rispetto alle 1.787.417 registrazioni dell'analogo periodo di un anno prima.

Sono dodici mesi consecutivi che il mercato delle auto si mostra in crescita e cinque i mesi che hanno riportato una crescita superiore al dieci percento. Ottimi risultati che però ancora non bastano per riportare le immatricolazioni ai livelli degli “anni d'oro" .