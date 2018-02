Mercato delle auto: immatricolazioni in crescita del 3,4% a gennaio

In particolare le immatricolazioni sono state 177.822, il 3,4% in più rispetto alle 172.034 del gennaio 2016 (quando si registro un +10%). L’andamento, spiega però l’Unrae (l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), è stato influenza positivamente anche dal fatto che rispetto al gennaio scorso, il mese appena concluso ha avuto un giorno lavorativo in più.



Michele Crisci, presidente dell’Associazione, ha comunque parlato di “discreta partenza”, aggiungendo che “sarà comunque interessante valutare come la domanda nel 2018 si comporterà a fronte della mancanza del Superammortamento nel canale delle vendite a società e come si gestirà il bisogno di smaltimento degli stock di km0”.



Tornando ai dati, dall’analisi emerge una flessione del 6,3% per gli acquisti dei privati, con una quota, spiega l’Unrae, che perde ben sei punti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, fermandosi al 57% del totale. Aumentano di circa il 25% le vendite alle società, raggiungendo una quota del 20,2%. Bene anche il noleggio: +15,5% grazie soprattutto all’aumento del 26,2% registrato per il noleggio a breve termine (+9,3% quello a lungo termine).



Le previsioni per il 2018 indicano una sostanziale stabilità. Rispetto al 2017 stando alle stime dell’Unrae le immatricolazioni aumenteranno di appena 25mila unità (+1,3%). Più ottimista il Centro Studi Promotor, secondo cui si supererà quota due milioni (attestandosi a circa 2.050.000 di unità immatricolate). Per il 2019 si attendono 2.200.000 auto immatricolate.