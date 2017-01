Mercato delle auto: immatricolazioni in crescita del 15,75% nel 2015

Si è chiuso un anno positivo per il mercato delle auto, caratterizzato da una crescita tendenziale, mese dopo mese, a doppia cifra delle immatricolazioni. Certo, tornare ai livelli pre-crisi non sarà facile, ma i risultati ottenuti fanno comunque ben sperare.

Secondo le statistiche della motorizzazione, diffuse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel mese di dicembre sono state immatricolate 109.395 autovetture: il 18,65% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando le immatricolazioni si attestarono a 92.199. Sebbene in aumento rispetto al 2014, il confronto congiunturale mostra un calo di circa 25 mila unità. A novembre le immatricolazioni sono state, infatti, 134.653.



Il dato relativo all'intero 2015 mostra un aumento del 15,75% a 1.574.872 di autovetture immatricolate, confermando le stime che avevamo avanzato in occasione dei dati relativi al primo trimestre.



Osservando le serie storiche si nota però che tornare ai livelli a cui il mercato ci aveva abituato prima della crisi economica non sarà facile. Nel 2007, infatti le immatricolazioni di auto nuove si attestavano a 2.490.570, il numero più elevato mai registrato nel nostro Paese. Dal 2008, con l'iniziare della crisi le immatricolazioni sono sempre scese arrivando a toccare le 1.304.648 unità registrate nel 2013. Nel 2014 però il dato ha ricominciato a crescere (1.360.578).



Anche il mercato dell'usato viaggia in territorio positivo. A dicembre i trasferimenti di proprietà di auto usate sono stati 418.545, il 10,40% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno (quando si attestarono a 379.125). Nel arco dei dodici mesi i passaggi di proprietà sono invece stati 4.589.823, con un progresso di 8,04 punti percentuali rispetto al 2014 quando, secondo la Motorizzazione, si attestarono a 4.248.229.