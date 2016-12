Mercato delle auto: giù i trasferimenti di veicoli usati

In particolare, spiega il Ministero dei Trasporti, le auto nuove registrate sono state 146.632, il 9,75% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno, quando le immatricolazioni furono 133.610. Quello di ottobre, nonostante sia comunque un buon risultato, rappresenta però un rallentamento per il settore. A settembre, infatti, le immatricolazioni registrarono un +17,87% rispetto al settembre del 2015.



Un rallentamento che ha interessato anche il mercato dell’usato. Le ultime rilevazioni della Motorizzazione indicano infatti una diminuzione del 5,48% per i trasferimenti di auto usate, mentre a settembre si registrò un +1,48% annuo.



Una buona notizia per i costruttori, visto che ad oggi solo un quarto delle vendite totali interessa il mercato del nuovo: ad ottobre, per esempio, solo poco più del 26% del volume globale delle vendite ha riguardato auto vetture nuove.



Per il periodo gennaio-ottobre la Motorizzazione civile indica una crescita tendenziale delle immatricolazioni del 16,72%, arrivando a toccare le 1.553.394 unità, quasi il totale delle immatricolazioni effettuate nell’intero 2015 (pari a 1.574.872 autovetture). Un risultato che potrebbe portare a superare le stime avanzate dall’Unrae per il 2016, secondo cui nell’anno in corso le immatricolazioni dovrebbero attestarsi a 1.640.000 unità.