Mercato delle auto: giù del 5,88% i trasferimenti di veicoli usati

Secondo quanto riportato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la motorizzazione civile nel settimo mese dell’anno ha immatricolato 136.275 auto nuove, appunto il 2,86% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A luglio 2015 le immatricolazioni furono infatti 132.485.



Nonostante questo ultimo rallentamento, nell’arco dei primi sette mesi dell’anno le immatricolazioni totali sono state 1.179.068 riportando comunque una crescita a doppia cifra rispetto al periodo gennaio-luglio del 2015: +17,10%.



Per quanto riguarda il mercato dell’usato, il MIT segnala una contrazione dei trasferimenti di proprietà. La variazione è infatti stata di -5,88 punti percentuali, passando dai 406.614 trasferimenti del luglio 2015 ai 382.689 dello stesso mese di quest’anno. Rimane tuttavia elevato il divario tra le vendite di auto nuove ed usate: nel mese di luglio 2016 il volume globale delle vendite (518.964 autovetture) ha interessato per il 26,26% vetture nuove e per il 73,74% vetture usate.



Nell’arco dei sette mesi, i passaggi di proprietà registrati dalla Motorizzazione sono stati 2.838.956, il 5,51% in più sul medesimo periodo dell’anno precedente, quando furono 2.690.806.