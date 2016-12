Mercato delle auto: continua la risalita delle immatricolazioni

Osservando le serie storiche, infatti, si può notare come, dopo il fiorente periodo 2005-2007, quando le immatricolazioni arrivarono a toccare le 2.490.570 unità, con l’arrivo della crisi economica si sia registrata una progressiva decrescita: già nel 2008 si verificò un calo di oltre 330mila unità (a 2.160.131), nel 2010 si scese sotto la soglia dei due milioni (1.960.282), nel 2012 sotto il milione e mezzo, per arrivare poi alle 1.304.648 unità immatricolate del 2013.



Il settore ha poi interrotto la caduta, riportando una crescita del 4,27% (+55.645 unità) a 1.360.293 nel 2014 e un +15% nel 2015 (+214.579 unità) a 1.574.872 nuove auto registrate. Un buon trend, ma che richiede una forte accelerata per tornare ai livelli pre crisi. Rispetto al 2007, infatti mancano ancora 915.698 immatricolazioni.



I risultati dei primi quattro mesi del 2016 fanno comunque ben sperare. Stando alle rilevazioni delle Motorizzazione Civile, infatti, nell’arco del primo quadrimestre sono state immatricolate 687.021 auto nuove, il 18,59% in più rispetto al medesimo periodo dello scorso anno (579.315 unità registrate).



Solo ad aprile le immatricolazioni sono state 166.966, in crescita dell’11,53% rispetto allo stesso mese di un anno fa (quando ne furono immatricolate 149.700).



Per quanto riguarda il mercato dell’usato, nell’arco dei quattro mesi sono stati effettuati 1.645.235 trasferimenti, il 5,82% in più rispetto allo scorso anno, mentre nel solo mese di aprile si è invece registrato un +0,90%, a 402.300 unità.