Mercato delle auto: a febbraio immatricolazioni in crescita del 27,29%

Secondo i dati della motorizzazione civile, diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le immatricolazioni a febbraio sono state 172.241, il 27,29% in più rispetto alle 135.317 immatricolazioni dello stesso mese dello scorso anno.



I trasferimenti di proprietà di auto usate , invece, sono stati 428.860, riportando un aumento del 13,57% rispetto ai 377.619 trasferimenti dello stesso mese del 2015. Si tratta di un aumento più consistente di quello registrato a gennaio quando la motorizzazione indicò un +6,34% a 374.184 unità.



Di fatto, delle 601.101 vendite di febbraio, il 71,35% ha interessato auto usate e solo il 28,65% auto nuove, una quota fin troppo elevata che rischia di minare la crescita del settore.



Si tratta di una necessità, quella di svecchiare il parco auto italiano, già sottolineata a più riprese dall'Unrae: secondo l'Associazione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri, delle 35.720.000 autovetture circolanti nel nostro Paese, infatti, solo il 3% rientra nella classe di emissioni Euro 6 (ovvero quello con il più basso impatto ambientale), mentre il 20,2% è Euro 5, il 33,6% è Euro 4, il 18,4% è Euro 3, il 13,7% Euro 2, il 6,5% Euro 1 e il 4,6% Euro 0.



In poche parole oltre tre quarti delle auto che tutt'oggi circolano in Italia ha più di dieci anni, mentre circa un quarto ne ha addirittura più di venti. Non deve dunque stupire se, nonostante i buoni risultati ottenuti dal mercato del nuovo, ancora siamo molto al di sotto del record storico realizzato dalle immatricolazioni nel 2007: secondo le stime quest'anno saranno vendute 1,680 milioni autovetture, il 6,7% in più rispetto allo scorso anno, ma ancora 919.039 in meno rispetto al 2007.