Mercato dell'auto in Italia cresce ancora: a settembre +8,13%

Segno positivo anche a settembre per il mercato italiano dell'auto. Le immatricolazioni, secondo il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, sono state 166.956, l'8,13% in più dello stesso mese dell'anno scorso. Nei primi nove mesi dell'anno sono state vendute 1.533.710 vetture, il 9% in più dell'analogo periodo del 2016. A settembre le immatricolazioni del gruppo Fca in Italia sono state 47.020, il 5,19% in più dello stesso mese del 2016.