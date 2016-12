Mercato dell'auto in crescita: +11,5% ad aprile 2016, boom per Fca

Le immatricolazioni di auto ad aprile sono state 166.966, l'11,53% in più dello stesso mese 2015. I dati sono del ministero dei Trasporti secondo cui da inizio anno le consegne sono state 687.021, in crescita del 18,59% sull'analogo periodo dell'anno scorso. Boom per Fca: le immatricolazioni ad aprile sono state 48.738, il 12,15% in più dello stesso mese 2015. Nei primi quattro mesi invece le consegne sono state 199.832, cresciute del 21,32%.