Mercato del lavoro: in Italia il 41,6% dei disoccupati diventa inattivo

Secondo uno studio dell'Eurostat, infatti, mentre la quota di persone che hanno effettuato questo passaggio in Italia si attesta al 41,6%, nell'Unione europeo il dato si ferma ad appena il 19,4%.



E mentre il dato italiano dei “rinunciatari” risulta più elevato rispetto alla media europea, è più basso quello relativo ai disoccupati che trovano lavoro: sempre nello stesso periodo gli italiani che sono passati dalla categoria dei disoccupati a quella degli occupati sono il 14,3% del totale degli individui in cerca di un'occupazione, contro il 17,9% rilevato in Europa. Di contro nel nostro Paese rimane disoccupato il 44,2% (contro il 62,7% dell'Ue), con un conseguente aumento di inattivi (appunto al 41,6%).



In effetti, guardando alle serie storiche dell'Istat - relative all'andamento di disoccupati, occupati e inattivi - si nota che in molti mesi del 2015 ad un calo delle persone in cerca di lavoro non coincideva un aumento netto degli occupati, bensì un aumento degli inattivi: a marzo 2015 per esempio (il mese con la variazione negativa del numero dei disoccupati più marcata) mentre il numero delle persone in cerca di lavoro è sceso del 6,1%, gli occupati sono diminuiti dell'1,4% con un conseguente aumento degli inattivi dell'1,5%. Stessa dinamica, anche se con valori di minor entità, si è verificata a settembre (-2,4% dei disoccupati, -0,1% degli occupati e +0,4% degli inattivi), a ottobre (rispettivamente -2,2%, -0,5% e +0,6%) e a dicembre (-1,4%, -0,1% e +0,2%).



Tornando allo studio dell'Eurostat, dopo l'Italia - nella graduatoria per il numero maggiore di disoccupati diventati in attivi – troviamo sul podio la Finlandia, con il 34%, e la Lettonia, con il 28,9%, mentre al capo opposto la Grecia, con il 0,4% (ma con il 93,6% dei disoccupati che rimangono tali), la Slovacchia, con il 2,2% (ma con l'87,6% dei disoccupati rimasti nella stessa categoria tra secondo e terzo trimestre) e la Lituania, con il 5,3%.