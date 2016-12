Mercato del lavoro con luci e ombre

In generale le tabelle dell'Istat mostrano un calo del tasso di disoccupazione dello 0,1% tra settembre e ottobre 2015 e dell'1,4% rispetto all'ottobre del 2014. In calo dello 0,1% anche il tasso di occupazione, che si porta al 56,3% (55,9% a ottobre 2014), mentre il tasso di inattività cresce al 36,2% dal 36,1% del mese precedente.



Sia a settembre che ad ottobre il numero degli occupati è sceso dello 0,2%, annullando di fatto i progressi fatti a luglio e agosto. Stando ai dati, infatti, gli occupati a giugno erano 22,439 milioni, gli aumenti dello 0,2% registrati a luglio ed agosto hanno portato il numero a 22,527 milioni, per poi riscendere ai 22,443 milioni delle ultime rilevazioni.



Il calo, si nota dalle tavole, è imputabile principalmente alla diminuzione delle donne occupate. Mentre il numero degli occupati di sesso maschile è, infatti, aumentato dello 0,1% ad ottobre (passando da 13,142 milioni di unità a 13,149 milioni) quello della componente femminile è sceso dello 0,5% (da 9,339 milioni di unità a 9,294 milioni). Dinamiche simili hanno interessato anche il tasso di occupazione, rimasto stabile al 65,9% per i maschi e sceso dello 0,2% al 12,2% per le femmine. Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione si rileva, invece, un aumento dello 0,1% per gli uomini e un -0,2% per le donne. Di conseguenza il tasso d'inattività mostra un -0,1% per gli uomini (al 25,7%) e un +0,3% per le donne (al 46,7%).



Con l'ultima diffusione, l'Istituto nazionale di statistica ha reso noto, per la prima volta, i principali indici del mercato del lavoro differenziati per classi di età. Ebbene si può notare come l'unica fascia ad aver effettivamente riportato un calo del tasso di disoccupazione è quella dei 50-64enni, per i quali, con un calo dello 0,3% sul mese precedenti, il dato si attesta al 6%. Una variazione nulla ha invece interessato i 35-49enni, mentre le fasce più giovani hanno visto crescere il tasso di disoccupazione: per i 15-24enni l'incremento è stato dello 0,3% al 39,8%, per i 25-34enni dello 0,2% al 17%.



Guardando invece al tasso di occupazione l'Istat indica una variazione nulla per i 15-24enni 8al 15,6%), un calo dello 0,2% per i 25-34enni 8al 60,3%), un'altra variazione nulla per i 35-49enni (al 71,7%)e un calo dello 0,1% per i 50-64enni (al 56,3%).



Il tasso di inattività è stabile rispetto a settembre sia per i 25-34enni che per 35-49enni (rispettivamente al 27,3% e al 21%) mentre scende dello 0,1% per i 15-24enni (al 74,1%) e sale dello 0,3% per i 50-64enni (al 40,1%).