Mercato auto, vendite Fca aumentate del 33,3% a maggio in Italia

Buone notizie per le vendite del gruppo Fca a maggio in Italia: le immatricolazioni sono state 55.891, pari a una crescita del 33,3% sullo stesso mese 2015. Questo dato ancora una volta supera quello del mercato (+27,3%). La quota sale dal 28,4 al 29,8%. Nei primi cinque mesi 2016 le consegne sono state 255.832, con una crescita del 23,8% sull'analogo periodo dell'anno scorso e la quota in aumento dal 28,4 al 29,2%.