Mercato auto: immatricolazioni Ue in crescita del 9,3% nel 2015

Nell'ultimo mese dello scorso anno le immatricolazioni auto nell'Ue sono cresciute del 16,6%, passando dalle 952.209 del dicembre 2014 alle 1.109.927 immatricolazioni del dicembre 2015. Nel complesso, le registrazioni di auto nuove del 2015 sono state 13.713.526, riportando un aumento del 9,3% rispetto all'anno precedente.



Buoni risultati, che riportano le immatricolazioni sopra ai livelli del 2010 (quando per l'Ue28 si attestavano a 13.379.872). Osservando le serie storiche si nota però che, rispetto al 2007 (ultimo anno di crescita prima del crollo legato alla crisi economica), oggi mancano all'appello ancora 1.845.379 immatricolazioni (-11,86%).



La variazione più consistente, tra il 2014 ed il 2015, è stata registrata in Irlanda (+29,8%). Sul podio troviamo poi le variazioni riportate dalle immatricolazioni di Cipro e Portogallo (in entrambi i casi un +25%), mentre nel Lussemburgo e in Estonia il dato si è mostrato in calo, rispettivamente del 6,7% e del 3%.



In Italia, secondo i dati della Motorizzazione (elaborati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), le immatricolazioni sono state 1.574.872, il 15,8% in più rispetto alle 1.360.578 del 2014.