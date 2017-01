Mercato auto, immatricolazioni in aumento del 15,82% nel 2016

Il mercato automobilistico italiano ha chiuso il 2016 con una crescita del 15,82% rispetto al 2015: le immatricolazioni sono state 1.824.968. Lo ha riferito il ministero dei Trasporti, precisando che a dicembre sono state vendute 124.438 vetture, il 13,06% in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Anno positivo in particolare per Fca, che ha immatricolato 528mila auto, il 18,4% in più rispetto al 2015.