08:47 - Apertura di settimana praticamente stabile per lo spread tra Btp e bund che segna in apertura di giornata 159 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,49%. Su fronte cambi, euro in lieve apprezzamento in avvio di settimana sui mercati: la moneta unica europea viene scambiata a 1,2689 contro il dollaro, pur restando ancora sotto la soglia di 1,27