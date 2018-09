Melegatti salvata dal crac: rilevata dalla famiglia Spezzapria per 13,5 milioni di euro

"Rilanceremo il brand e riapriremo lo stabilimento" - "Da oggi lavoreremo per realizzare la squadra necessaria a rilanciare uno dei brand più importanti dell'alimentare italiano e per riaprire lo stabilimento produttivo. Finalmente recuperiamo uno dei marchi che ha reso grande la nostra terra e che ha contribuito alla convivialità delle famiglie italiane per oltre 120 anni", ha detto Denis Moro, il manager che per conto dell'impresa acquirente ha ricevuto dal Tribunale di Verona la definitiva aggiudicazione della Melegatti.



Zaia: "Bella notizia, soprattutto per i lavoratori" - Grande soddisfazione per l'operazione arriva da Luca Zaia. "Per molto più di un secolo la Melegatti ha contribuito a scrivere la storia delle produzioni dolciarie venete e veronesi. La notizia che potrà continuare a farlo è la più bella che ci si potesse attendere, prima di tutto per i lavoratori, ai quali è giusto che vada il primo pensiero in un giorno di grande soddisfazione - ha detto infatti il presidente del Veneto -. Bella notizia anche perché sono stati acquisiti sia il brand sia lo stabilimento produttivo, segnale chiaro che si è di fronte a una prospettiva seria di sviluppo aziendale, territoriale e occupazionale".