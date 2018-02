Melegatti, Hausbrandt salva le colombe di Pasqua: "Acquisiamo azienda"

Il gruppo Hausbrandt ha assunto la procura generale per finanziare la campagna di Pasqua di Melegatti e procedere con l'acquisizione della società. Lo riferisce una nota, spiegando che l'obiettivo del gruppo con sede a Treviso è quello di rilevare l'azienda veronese per risanarla, garantendo una continuità industriale e creando un grande gruppo "Made in Veneto".

L'accordo è stato stipulato presso il Tribunale di Verona, con la presentazione di una formale manifestazione di interesse nei confronti di Melegatti e, precisa il comunicato, "l'obiettivo di far ripartire in tempi brevissimi la produzione".



Tra cassa integrazione attivata lo scorso 12 dicembre e rischio di fallimento, gli ultimi mesi sono stati drammatici per l'azienda veronese. Prima di oggi l'unica dimostrazione di interesse per il salvataggio di Melegatti era stata quella del fondo maltese Abalone, con un accordo che però non ha convinto i sindacati.