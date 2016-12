Mef: "Poste in Borsa entro il 2015"

Poste sarà quotata entro l'anno. La conferma arriva dal ministero dell'Economia, dopo una riunione tra Pier Carlo Padoan e l'a.d. di Poste Francesco Caio. L'offerta di azioni di Poste "riserverà quote rilevanti all'azionariato popolare e privilegi specifici per i dipendenti". "L'operazione di quotazione di Poste è percepita come un simbolo del cambiamento in atto nel Paese", scrive il Mef in una nota.