Mef:P.a. paga in media in 40 giorni

La P.a. paga mediamente i fornitori in 40 giorni. E' quanto risulta dai primi dati del monitoraggio del Mef, che ha pubblicato anche un elenco dei cento enti "virtuosi": in cima alla lista la Provincia di Arezzo che paga mediamente in 13 giorni. Delle 20mila amministrazioni registrate solo il 28% comunica in tempo quasi reale i dati sui pagamenti.