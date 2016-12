Mef: nel 2015 entrate fiscali +4%

Le entrate erariali sono ammontate nel 2015 a 436,3 miliardi di euro con un incremento, rispetto al 2014, di 16,9 miliardi di euro (+4%), di cui circa 14,7 miliardi per le imposte dirette e circa 2,15 miliardi per le imposte indirette. Lo rende noto il Mef, sottolineando come anche a gennaio 2016, rispetto allo stesso mese del 2015, si sia registrato un incremento (+4,7%) delle entrate fiscali.