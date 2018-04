Mef: "Il fabbisogno migliora a 26,7 miliardi nei primi tre mesi"

A marzo 2018 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 20.900 milioni, in riduzione di circa 2.300 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (23.177 milioni). Lo comunica il Mef, aggiungendo che nei primi tre mesi dell'anno il fabbisogno si è attestato su 26.752 milioni, in riduzione di circa 2.600 milioni rispetto a quello registrato nel primo trimestre 2017.