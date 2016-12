Mef: entrate fiscali 2015 +3,4%

Nel periodo gennaio-settembre 2015 le entrate tributarie erariali ammontano a 301.137 milioni, con un aumento del 3,4% (+9.862 milioni) rispetto allo stesso periodo del 2014. Bene anche la crescita delle entrate dell'Iva che aumentano di 2.707 milioni (+3,5%) per effetto dell'andamento positivo degli scambi interni e dei versamenti dovuti per lo "Split Payment", strumento ideato per limitare l'evasione fiscale.