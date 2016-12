Mef:da voluntary disclosure 3,8 mld

Dalle istanze per l'utilizzo della "voluntary disclosure" per regolarizzare i capitali detenuti all'estero, emerge un gettito per circa 3,8 miliardi di euro, al netto degli interessi. E' quanto afferma il ministero dell'Economia rendendo nota una prima valutazione. Il 30 novembre si sono chiusi i termini per l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria volta a regolarizzare i capitali detenuti all'estero da contribuenti italiani.