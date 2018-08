Mediobanca, utile esercizio sale a 864 milioni: più cedole

Mediobanca ha chiuso il bilancio 2017-2018 con un utile netto di 863,9 milioni di euro, in aumento del 15,2% sull'esercizio precedente. Proposto ai soci un dividendo di 0,47 euro per azione, in crescita del 27% rispetto alla cedola di 0,37 euro di un anno fa. Piazzetta Cuccia, i cui risultati sono superiori al consensus degli analisti, ha inoltre approvato un riacquisto di azioni proprie sul 3% del capitale.