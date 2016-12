Mediaset, torna utile nel semestre: 24,3 milioni di euro

L'indebitamento finanziario netto - recita il comunicato - si è ridotto ulteriormente, passando dagli 861,3 milioni di euro del 31 dicembre 2014 ai 628,2 milioni di euro del 30 giugno 2015. Il miglioramento è avvenuto per effetto della generazione di cassa caratteristica (free cash flow) pari a 283,1 milioni di euro a cui si somma l'incasso di 100 milioni di euro derivante dalla cessione a Telefonica della quota dell'11,1% di Mediaset Premium perfezionata nel mese di gennaio.



In un contesto economico internazionale ancora instabile, anche se in grado al momento di assorbire i possibili impatti negativi connessi alla crisi greca, le stime dei principali osservatori confermano per l'Italia una aspettativa di crescita del Pil 2015 inferiore all'1%. In tale scenario, risulta quindi ancora estremamente difficile formulare previsioni circa l'evoluzione annua del mercato pubblicitario italiano. Sulla base delle evidenze fin qui disponibili, l'andamento della raccolta pubblicitaria del Gruppo in Italia nei mesi di luglio e agosto si mantiene positivo, confermando una progressiva stabilizzazione delle condizioni del mercato. In Spagna, a fronte di una ripresa economica più solida, dovrebbe proseguire il trend di raccolta pubblicitaria registrato da Mediaset España nella prima parte dell'anno.



Al momento, la ridotta prevedibilità dei mercati di riferimento e l'elevata volatilità del ciclo economico rendono difficile una stima puntuale dei risultati economici di Gruppo a fine esercizio. Risultati che dipenderanno dalla dinamica della raccolta pubblicitaria in Italia e Spagna e dall'andamento degli abbonamenti Mediaset Premium nei prossimi mesi dell'anno.



In tale periodo, il Gruppo continuerà comunque ad attuare le opportune strategie commerciali ed editoriali finalizzate all'obiettivo di crescita della propria quota sia nel mercato pubblicitario sia in quello della pay-tv, attraverso la rinnovata offerta Premium lanciata dal 1° luglio e focalizzata sull'esclusiva triennale della Champions League a partire dalla prossima stagione.