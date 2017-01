Mediaset-Telecom,alleanza su pay tv

Le due società sottolineano l’importanza dell’intesa che porta alla realizzazione di nuove sinergie industriali nell’economia digitale, coniugando la qualità dei contenuti del mondo dell’intrattenimento con le infrastrutture di rete di ultima generazione.



L’accordo consente di dare massimo valore ai clienti TIM consumer, fissi e mobili, che da settembre potranno accedere a tutto il bouquet di “Premium Online” con offerte speciali a loro riservate.

La partnership rafforza la strategia di TIM nella diffusione dei servizi innovativi, confermando il ruolo di abilitatore tecnologico grazie alle reti ultraveloci messe a disposizioni dei clienti per fruire di un nuovo modello di intrattenimento e di connettività.



Per Mediaset, la partnership rappresenta l’opportunità di offrire ai clienti Premium il vantaggio di ottenere simultaneamente la massima qualità in termini di contenuti tv e connessione web. E nello stesso tempo consente alla platea dei clienti TIM di accedere a un’offerta di digital tv senza paragoni. Con “Premium Online”, per la prima volta tutti i contenuti di Mediaset Premium sono disponibili via web: live, on demand e in HD su tutti i device. Con 22 canali live e oltre 6.000 contenuti on demand visibili su oltre 400 diversi dispositivi, dai tablet agli smartphone, dai pc alle console giochi. E nell’offerta sarà incluso anche tutto il calcio in diretta e in HD.



L’offerta congiunta verrà finalizzata avvalendosi del know–how e delle rispettive competenze tecnologiche ed editoriali; sarà inoltre realizzata e integrata un’App per rendere disponibile il servizio direttamente sul televisore di casa attraverso il set-top-box TIMvision, oltre che da smart TV e device mobile.

L’offerta sarà rivolta a coloro che hanno un collegamento in fibra ottica o ADSL di TIM, fruibile anche su rete mobile (3G e 4G) e rappresenterà un driver allo sviluppo dell’ultrabroadband. Grazie alle capacità trasmissive della fibra ottica, con connessioni a partire da 30Megabit/secondo, TIM porta alla propria clientela la ricca programmazione di “Premium Online” anche in Alta Definizione (cinema, serie TV, bambini e sport) e gli eventi calcistici live anche in modalità on demand con le partite della Champions League e delle squadre Premium della Serie A TIM.



“Telecom Italia prosegue il percorso strategico di alleanze con i più grandi operatori di contenuti nazionali e internazionali al fine di offrire ai nostri clienti le migliori produzioni televisive e incentivare l’utilizzo delle infrastrutture di connessione a banda larga e ultralarga che rappresentano il futuro non solo per il mercato dell’intrattenimento ma anche per la crescita dell’economia del Paese, dichiara Marco Patuano, Amministratore Delegato di Telecom Italia. - L’accordo con Mediaset conferma ancora una volta la fiducia che le migliori media company ripongono nello sviluppo del loro business attraverso l’ultrabroadband di TIM, sulla quale stiamo investendo 5 miliardi di euro per assicurare una diffusione delle reti di nuova generazione e una qualità del servizio a livello europeo entro i prossimi due anni”.



“Siamo lieti che il Gruppo Telecom Italia abbia riconosciuto in 'Premium Online' un'offerta irrinunciabile per la propria clientela, afferma Marco Giordani, Amministratore Delegato di Rti (Mediaset). - La qualità e l'esclusività dei contenuti tv del Gruppo Mediaset si rivelano imprescindibili per la reale diffusione della banda ultralarga nel nostro paese. Si tratta di un primo, importante, passo verso la creazione di un'auspicabile offerta triple/quadruple play che integri realmente contenuti e tecnologia. Un'innovazione in grado di cambiare anche in Italia l'esperienza dei consumatori, sia in termini di comodità ed efficienza del servizio sia di costo".