Mediaset riceve da Vivendi una lettera per fermare gestione interim di Premium

Mediaset, in ottemperanza all`articolo 17 Regolamento Ue 596/2014 (MAR), ha comunicato di aver ricevuto oggi da Vivendi una lettera formale datata 18 ottobre 2016 in cui viene comunicata ufficialmente la cessazione per la società Mediaset Premium del sistema di gestione cosiddetto di "interim management". Lo rende noto la stessa azienda italiana spiegando in una nota che sono due le conseguenze di questa "inedita" comunicazione.



"Da un lato - si legge - un tardivo tentativo di evitare ulteriori danni a quelli enormi già provocati dalla paralisi organizzativa di Mediaset Premium. Danni che non si possono certo cancellare in quanto l'inaccettabile comportamento di Vivendi ha bloccato l`impostazione di un'intera stagione di abbonamenti e calcistica".



Dall'altro lato - si legge ancora sulla nota Mediaset, "la principale conseguenza della formale lettera odierna è il riconoscimento implicito della validità del contratto in essere. Contratto di cui Vivendi comunica unicamente la cessazione di una delle parti che lo compongono (l'articolo 5.1). Ed è evidente che richiedere di invalidare un solo articolo di un contratto, conferma automaticamente che tutti gli altri articoli dell'accordo vincolante già firmato sono validi".