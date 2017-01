Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: "Con Vivendi se ne esce solo con le vie legali"

Pier Silvio Berlusconi rispondendo con un secco no a una domanda sull'ipotesi che Vivendi possa fare offerte in questo senso per sbloccare lo scontro. "Nell'incontro che ho avuto le scorse settimane con Arnaud de Puyfontaine richiesto da loro e organizzato per cortesia - aggiunge Pier Silvio Berlusconi uscendo da un incontro con gli investitori nelle sede di banca Imi - ci era stato accennato a una partnership azionaria Tim-Mediaset-Vivendi" che non interessa.



"Noi abbiamo subito un danno enorme, non tanto per la mancato vendita, ma per il danno che le attività di Premium hanno subito", ha sottolineato l'amministratore delegato. "Non è una situazione semplicissima. Ma dalle reazioni che vediamo mi sembrano più preoccupati loro", ha infine sintetizzato, concludendo che "noi qui siamo e qui rimaniamo".



"Maggioranza Fininvest appare solida" - In caso di una richiesta di uno scontro in assemblea con Vivendi "bisogna veder se si tratta di una assemblea ordinaria o straordinaria: tutto comunque va ai voti ma la maggioranza relativa di Fininvest mi sembra abbastanza solida". Dice Pier Silvio Berlusconi. "Anche sul flottante rimanente" Pier Silvio Berlusconi uscendo da un incontro con gli investitori in banca Imi non vede molti patti di manovra per i francesi: "la vedo difficile" in un eventuale conta la supremazia di Vivendi. L'a.d. di Mediaset ribadisce che al momento non c'è "nessuna novità, nessun contatto" e che "il nostro core-business sarà quello della tv generalista con forti contenuti locali in Italia e Spagna, che sono quelli che generano i grandi ascolti".



"Sky? Nessuna trattativa" - In questa fase di stallo tecnicamente "non sarebbe del tutto impossibile" per Mediaset cedere Premium a Sky, "ma non vi è alcuna trattativa in corso". Lo afferma, rispondendo ai giornalisti, Pier Silvio Berlusconi. Nel quadro dei "costi-ricavi" delle linee guida di Mediaset presentate anche agli investitori finanziari in una riunione presso banca Imi a Milano "Premium è senza calcio" aggiunge Pier Silvio Berlusconi, ma non è detto ancora niente: intendiamo fare una premium più razionale e vedremo i tempi e i modi delle prossime aste" per i diritti sulla Serie A e sulla Champions League. Rispondendo ai giornalisti Pier Silvio Berlusconi spiega che "davvero non sappiamo perché Vivendi abbia firmato un contratto vincolante e 'blindato' per l'acquisto di Premium e poi si sia tirata indietro creandoci tra l'altro un danno enorme: può darsi che fosse il 'cavallo di Troia' come dite è stato ipotizzato"