Mediaset: la vicenda Vivendi sarà risolta in tribunale

Nella propria nota, l'azienda francese diceva di ritenersi libera "dalla sua volontà di favorire una soluzione amichevole" nella controversia con Mediaset su Premium riservandosi "il diritto di intraprendere qualsiasi azione per difendere i propri interessi e quelli dei suoi azionisti". Vivendi, proseguiva il comunicato, "ha finora sempre ritenuto praticabile una trattativa nella controversia con Mediaset e ha continuato in questi mesi a cercare soluzioni alternative".



Mediaset sottolinea invece come "non solo non c'è stato alcun 'approccio costruttivo' ma è cessato da parte di Vivendi qualsiasi approccio. Inoltre, i reiterati riferimenti contenuti anche in quest'ultimo comunicato pubblico a 'business plan irrealistici' - che ricordiamo nulla hanno a che fare con l'analisi dei risultati di Premium ovviamente avvenuta prima della firma - costituiscono ingerenze inappropriate sulle attività di un rilevante asset industriale di una società quotata. E provocano ulteriori danni non solo di reputazione turbando il corso del relativo titolo".



Mediaset conclude quindi sottolineando che "per tutti questi motivi, prendiamo atto del fatto che la vicenda sarà risolta in tribunale. Dove emergeranno chiaramente i ruoli che oggi si vogliono confondere. In tale ottica, è evidente che la richiesta di sequestro di azioni Vivendi, lungi dall'essere un'iniziativa intimidatoria, è finalizzata a tutelare gli interessi di Mediaset e dei suoi azionisti".