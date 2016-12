Mediaset, il ministro Calenda: "Scalata di Vivendi inopportuna"

"Gli investimenti stranieri sono benvenuti. Quando però si tratta di un'azienda che opera in un campo strategico come quello dei media, il modo in cui si procede non è irrilevante". Così il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda sul caso Mediaset-Vivendi. "Il tentativo, inaspettato, di scalata ostile a uno dei più grandi gruppi media italiani, non è il modo più appropriato di procedere per rafforzare la propria presenza in Italia", afferma.