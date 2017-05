Mediaset, Fininvest sale al 41% dei diritti di voto

Fininvest è salita al 39,53% del capitale e al 41,09% dei diritti di voto in Mediaset (dal 38,2% del capitale e dal 39,5% dei diritti di voto). Lo rende noto nei tempi delle comunicazioni obbligatorie sulle società quotate in Borsa l'holding dei Berlusconi, che in questo modo rafforza il controllo sul gruppo televisivo dopo la scalata a quasi il 30% di Vivendi.