Mediaset, Confalonieri: "Questa di Vivendi è una scalata ostile anche in senso politico"

Il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, a un incontro di Confindustria Piacenza, è tornato a parlare del rastrellamento di azioni da parte di Vivendi: "Questa è una scalata ostile anche dal punto di vista della politica. E per questo ci ha fatto molto piacere il sentirci appoggiati anche dalle istituzioni, perché si è capito che c'è della sostanza, qui non c'è in gioco solo l'italianità e l'inno di Mameli, ma anche l'interesse nazionale".

"Certo, ci sentiamo supportati perché il governo sta agendo in modo molto corretto e anche molto deciso", ha ammesso Confalonieri. Sulle modalità della scalata a Mediaset, il Presidente ha spiegato: "Quando tu fai una scalata ostile, avendo comprato il 20%, dopo che hai abbassato il titolo, perché alla fine il titolo è stato abbassato da quattro euro a meno di due e mezzo, e hai rastrellato... Beh, tutto questo adesso è giustamente nelle mani della magistratura, degli organismi di controllo che faranno il loro dovere".



Comunque, ha aggiunto, "nel commentare queste cose bisogna essere molto cauti perché sono, per dirla all'inglese, price sensitive, il rischio è di fare pasticci con la Borsa se si dicono cose sbagliate. Ho letto anch'io l'intervista al "Corriere della Sera", i fatti sono che avevamo un contratto e non lo hanno rispettato. Adesso dire che quel contratto fosse sbagliato è assurdo, sbagliato su che che cosa? Hanno fatto loro le due diligence quindi dovevano accorgersi se c'erano cose che non andavano. Quindi - ha concluso - il pretesto per dire 'siamo stati imbrogliati', o dire qualcosa che ci somiglia molto, è un pretesto veramente campato per aria".