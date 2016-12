Mediaset,Confalonieri: conti migliorati ma ora tassare Facebook e Google

20:24 - Mediaset presenta i conti ai suoi azionisti e annuncia di aver concluso il "piano triennale di efficienza" 2012-2014 con risultati superiori all'obbiettivo di 450 milioni: i risparmi ottenuti sono stati 631 mln rispetto alla base costi del 2011. Confermato il dividendo e il vertice, tra cui il presidente Fedele Confalonieri per i prossimi tre anni. Pier Silvio Berlusconi sui rumor: "Non cediamo il controllo".



I ricavi consolidati netti sono pari a 3.414,4 milioni di euro. L’Ebit è positivo per 248,8 milioni di euro rispetto ai 246,3 del 2013. Il risultato netto di gruppo ammonta a 23,7 mln, in crescita rispetto agli 8,9 dell’anno precedente.

L’Assemblea, alla presenza di Confalonieri, Adreani e Nieri, ha provveduto alla nomina, per scadenza del mandato, del Consiglio di Amministrazione, composto da 17 membri. Il nuovo Consiglio rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio



Pier Silvio Berlusconi: controllo non in discussione - "Il controllo di Mediaset non è in discussione". Lo afferma il vice presidente del Biscione commentando gli incontri in corso con Vivendi e con Sky, aggiungendo che il vertice tra suo padre e Rupert Murdoch non è avvenuto ieri ma "nei giorni scorsi".



Per Premium oltre 2mln clienti - Mediaset Premium "ha oltre 2 milioni di clienti attivi e dal prossimo agosto, per le prossime 3 stagioni, Mediaset avrà l'offerta più forte con il contenuto più pregiato per la tv a pagamento" cioè i diritti della prossima Champions League e della Serie A. Lo afferma il presidente del biscione Confalonieri. "Con Telefonica (socio di premium all'11,1%) e altri stiamo pensando a come operare nel mondo delle offerte triple e quadruple play" aggiunge Confalonieri aprendo l'assemblea di Mediaset prima della quale non ha voluto rilasciare dichiarazioni sull'incontro Berlusconi-Murdoch ad Arcore.



"Governo tassi Google, Facebook, Amazon" - "Google, Facebook e Amazon, per non fare nomi, non pagano tasse in Italia: i paesi europei stanno reagendo, è una sveglia anche per l'Italia e il nostro governo". Dice ancora Fedele Confalonieri, augurandosi che il governo "faccia seguire i fatti" al progetto di tassarli alla fonte. "Si stima, ma possiamo solo congetturare, che solo Google dreni risorse pubblicitarie per quasi un miliardo e mezzo all'anno, Facebook detiene tutti i dati dei nostri ragazzi e Google è in grado di fornire gli ultimi 4 anni di ricerche fatto sul suo motore: è una gigantesca schedatura digitale di informazioni su centinaia di milioni di persone, gli orientamenti di consumi di tutti noi da vendere agli investitori pubblicitari", aggiunge Confalonieri all'assemblea di Mediaset.



Google fa l'editore a spese di altri - "Quando il vertice di Google dice che il suo mestiere non è fare l'editore, distorce la realtà e calpesta l'evidenza: la verità è che distribuisca contenuti editoriali fatti da altri, anche da noi, senza accollarsi i costi di produzione ma incamerando i ricavi della pubblicità", conclude il presidente del Biscione.