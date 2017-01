Mediaset, Calenda: "Vivendi? L'Italia non è un Paese per scorrerie"

"Penso che quella di Vivendi sia un'operazione di mercato condotta in modo opaco perché non chiarisce il punto di caduta. Un investitore deve venire in Italia spiegando cosa vuole fare". Dice a La7 il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, sottolineando che non si tratta "della difesa dell'italianità di Mediaset, ma della dignità del éaese", perché "l'Italia non è un Paese per scorrerie".