Mediaset, arriva l'ok dell'Antitrust al nuovo polo radiofonico italiano

Mediaset esprime "soddisfazione" per il via libera alla costruzione del nuovo polo leader nel mercato radiofonico in Italia. L'Antitrust ha infatti autorizzato l'operazione di concentrazione con alcune misure condivise da Mediaset. Dopo l`acquisizione nell`autunno 2015 di R101, arrivano le tre stazioni radio fondate dal Gruppo Finelco: Radio105, Virgin Radio e Rmc.

In questo modo, si costituirà un polo composto da quattro importanti emittenti che, scrive Mediaset, "siamo certi porterà un contributo considerevole al gruppo sia in termini di risultati economici che di rilevanza editoriale".



Mediaset, già in Finelco con il 19% delle azioni con diritto di voto, dopo il semaforo verde dell'Antitrust potrà esercitare il previsto diritto a incrementare la propria quota e costruire il primo polo editoriale radiofonico italiano in accordo con la famiglia Hazan, un partner, spiega Mediaset, che potrà fornire un contributo rilevante in termini di esperienza, competenza e creatività.



"Ritengo questa partnership industriale e questa collaborazione un passaggio epocale e di grande prospettiva per le nostre radio - ha commentato Alberto Hazan, presidente del gruppo Finelco - I progetti, le sinergie e le idee in cantiere sono davvero moltissime e costituiscono una solida base di sviluppo".



Al termine dei necessari adempimenti, Mediaset potrà impostare la nuova linea di sviluppo orientato all`innovazione anche nel mondo delle radio. Un mezzo che non solo sta registrando audience e dati economici sempre più interessanti ma che assicura multicanalità, sinergie industriali e complementarietà editoriale.