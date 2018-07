27 luglio 2018 18:19 Mediaset, approvati i risultati del primo semestre 2018: bene la raccolta pubblicitaria in Italia e in Spagna con i Mondiali Centrati gli obiettivi previsti: Utile netto a 42,8 milioni, ricavi a 1,847 miliardi. Con lʼoperazione Ei Towers ci sarà una significativa plusvalenza

Mediaset chiude i primi sei mesi del 2018 con un utile netto di 42,8 milioni di euro (-42,5%). I ricavi, si legge in una nota sono stabili a 1.847,6 milioni di euro (+0,1%), il risultato operativo è stato pari a 172 milioni di euro (-18,3%). Il gruppo "ha centrato gli obiettivi previsti: risultato operativo e utile netto positivi" sottolinea una nota in cui si segnalano la crescita delle quote di mercato pubblicitario sia in Italia sia in Spagna.

Il consiglio di amministrazione di Mediaset, riunitosi sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri, ha approvato la relazione sul primo semestre 2018. Il gruppo chiude un semestre che consolida i buoni andamenti registrati nei primi tre mesi centrando gli obiettivi previsti. L'incremento pubblicitario è anche dovuto all'ottima raccolta del mese di giugno generata dall'esclusiva dei Mondiali di Calcio Russia 2018 acquisita da Mediaset in entrambi i paesi di riferimento.



Si segnala inoltre che successivamente al 30 giugno 2018, oltre alla fase conclusiva dei Mondiali che ha registrato un grande successo editoriale e di ascolti, si è verificato un altro evento positivo per gli assetti economici della società. Il 16 Luglio 2018, Mediaset ha stretto una partnership con il fondo infrastrutturale F2i SGR che prevede la partecipazione nella nuova società che promuoverà un’Opa totalitaria sul capitale di Ei Towers Spa, società quotata di cui Mediaset detiene la partecipazione di controllo.



In caso di successo, al termine dell'operazione Mediaset registrerà una significativa plusvalenza oltre a nuova cassa e al miglioramento della posizione finanziaria netta.

Ecco l'andamento del Gruppo in sintesi:



-I ricavi netti ammontano a 1.847,6 milioni di euro rispetto ai 1.845,7 milioni del primo semestre 2017. In Italia, i ricavi sono stati pari a 1.340,4 milioni di euro rispetto ai 1.337,8 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. In Spagna i ricavi raggiungono 507,9 milioni di euro in linea rispetto ai 508,5 milioni del 2017. Determinante sui ricavi in entrambi i paesi l’andamento dei mercati pubblicitari. In Spagna, i ricavi pubblicitari televisivi lordi sono stati pari a 502,3 milioni di euro in linea con l’esercizio precedente (501,0 milioni di euro). In Italia, i ricavi pubblicitari lordi si sono attestati a 1.100,2 milioni di euro registrando una crescita del 2,2% sui primi sei mesi 2017 (1.076,8 milioni di euro). Si tratta di un dato ancor più significativo se comparato al calo dell’1,4% del mercato pubblicitario italiano, dato calcolato da Nielsen per i primi cinque mesi del 2018 (gennaio-maggio) rispetto al pari periodo 2017.



- I costi operativi complessivi (costi del personale, altri costi operativi, ammortamenti e svalutazioni) ammontano a 1.674,7 milioni di euro rispetto ai 1.633,6 milioni di euro del primo semestre 2017. In Spagna sono stati pari a 355,5 milioni di euro rispetto ai 349,3 milioni di euro del 2017. In Italia i costi operativi complessivi sono stati pari a 1.319,3 milioni di euro rispetto ai 1.284,9 milioni del 2017, con una crescita del 2,7% per effetto del costo dei diritti e della produzione tv della prima fase dei Mondiali di Calcio.