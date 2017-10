Media Usa, Trump verso la nomina di Powell a capo della Fed

Secondo il New York Times il presidente americano, Donald Trump, si appresta a nominare Jerome Powell alla guida della Fed. Una decisione che mostra come Trump sia in grado di resistere alla pressioni più conservatrici del partito repubblicano, che preferirebbe vedere alla Fed John Taylor, falco economista di Stanford. Nonostante non sia il favorito della destra, Powell ha profonde radici nell'establishment repubblicana.