Media Usa: Grecia non pagherà Fmi

"La Grecia martedì non pagherà la tranche di fondi che deve al Fondo monetario internazionale". Lo annuncia un funzionario di Atene citato dallo statunitense Wall Street Journal. Con il mancato versamento nelle casse dell'Fmi della rata da 1,6 miliardi di euro, Atene entrerà tecnicamente "in arretrato". Non scatterà automaticamente il default: in passato anche altri Paesi hanno pagato in ritardo.