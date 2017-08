Media: la Germania guadagna 1,34 miliardi dalla crisi greca

Crediti e acquisti di bond della Grecia hanno fruttato alla Germania 1,34 miliardi di euro. Lo ha comunicato, rispondendo a un'interrogazione dei Verdi, il ministero delle Finanze tedesco, come scrive la Sueddeutsche Zeitung. In termini di tassi il guadagno per i prestiti della banca statale Kfw è stato di 393 milioni, per l'acquisto di titoli di Stato dalla Bce i profitti dal 2015 ammontano a 952 milioni.