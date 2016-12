Maxi taglio della Fujitsu in Gran Bretagna: cancella 1.800 posti

La giapponese Fujitsu ha annunciato la riduzione di 1.800 posti di lavoro nel Regno Unito, una decisione - afferma l'azienda - che non dipende dall'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea decretata a fine giugno con la Brexit. L'obiettivo è il miglioramento della produttività in un settore, quello dell'Information Technology, sempre più competitivo. Fujitsu impiega circa 14.000 dipendenti in Inghilterra e Irlanda, impegnati in vari settori.