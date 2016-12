Mattarella firma dl "salva-Regioni"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il dl "salva-Regioni". Il testo è stato trasmesso in Senato ed è in attesa di essere assegnato alla commissione Bilancio. L'orientamento sarebbe quello di esaminarlo a Palazzo Madama per poi "assorbirlo" nelle legge di Stabilità alla Camera. Il decreto era stato richiesto con forza dagli enti locali che rischiano il default.