Martedì giorno liberazione fiscale: si inizia a guadagnare

Martedì 23 giugno è il giorno della cosiddetta "liberazione fiscale", quello in cui, cioè, smetteremo di lavorare per pagare le tasse e si inizierà, per così dire, a guadagnare. Quattro anni fa tale ricorrenza si festeggiava il 14 giugno, oltre una settimana prima quindi. Segno che, ricorda la Cgia di Mestre, il giogo tributario è diventato sempre più pesante e oneroso per gli italiani. I più colpiti? I napoletani.

Per gli operai in genere, all'interno di una certa fascia di reddito, la festa è stata il 13 maggio, mentre per redditi oltre i 24mila euro, impiegati e altre figure professionali tra cui molte partite Iva, non beneficiando del bonus Renzi devono lavorare per il fisco italiano per 173 giorni.



Dalla Cgia fanno poi notare che sul calcolo del giorno di liberazione fiscale 2015 pesa l'incognita della tassazione locale, che vede alcuni italiani più penalizzati di altri. Tra Tari, Tasi e Irpef regionale, i più tartassati per il 2015 sono infatti i cittadini napoletani, seguiti dai bolognesi. Ma un po' meglio agli aostani, ai genovesi e ai baresi.