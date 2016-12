Mario Draghi: "Ripresa Ue continua ma con minore slancio"

"Ci aspettiamo che la ripresa in Ue continui a passo moderato e stabile, ma con meno slancio di quanto previsto a giugno". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, aggiungendo che la moneta unica mostra di essere "resistente all'incertezza globale e politica, in particolare dopo l'esito del referendum britannico". Draghi ha comunque messo in guardia dai "rischi al ribasso per le prospettive di crescita della zona euro".