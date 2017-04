Marina Berlusconi: "Nessun contatto con Vivendi, un problema loro"

Vivendi, nella propria recente assemblea dei soci, ha detto di voler stabilire un rapporto "costruttivo" con Mediaset, dopo lo stallo creatosi per la vicenda Premium. "E i fatti sono - ha proseguito Marina Berlusconi - che esiste un contratto vincolante che loro non hanno rispettato, c'è una richiesta danni da parte nostra di quasi 2 miliardi di euro, c'è un esposto presentato alla Procura della Repubblica e che ha dato luogo a un inizio di indagine, adesso c'è il provvedimento dell'Agcom che ha stabilito che la posizione dei francesi è illegale".



"Quindi il problema è tutto loro - ha proseguito - noi chiediamo soltanto una cosa che vengono rispettati gli impegni che si sono assunti e che ci venga risarcito il danno enorme che ci hanno provocato". Infine, alla domanda se ci fossero contatti in corso tra i soci dei due gruppi, la primogenita di Silvio Berlusconi ha risposto: "no, non c'è nessun contatto tra gli azionisti".



Bollorè dice che rispettera' la decisione dell'Agcom anche se non la condivide. "Quello che dice o che pensa Bollorè dovete chiederlo al signor Bollorè", conclude il presidente di Fininvest e Mondadori