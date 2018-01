Marchionne: "Riforma tasse? Non so se possibile in Italia"

"L'Italia è il terzo Paese più indebitato al mondo, quindi prima di parlare di riforme fiscali è meglio vedere se possiamo permettercele". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, rispondendo a chi gli chiedeva di un parallelo fra la riforma delle tasse di Donald Trump in Usa e quella prospettata in Italia. "C'è bisogno di un'infrastruttura industriale che possa rispondere con rapidità, in Italia non so se c'è", ha aggiunto.