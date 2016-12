Marchionne: "Entro il 2018 gli operai di Mirafiori rientreranno dalla Cig"

"Entro il 2018 tutti gli operai degli stabilimenti italiani rientreranno dalla cassa integrazione ". Lo ha annunciato l'a.d. di Fca, Sergio Marchionne, nel giorno della presentazione della nuova " Giulia " per il rilancio dell' Alfa Romeo . Marchionne ha anche negato di aver parlato con " azionisti di Gm ", allontanando per ora l' ipotesi di eventuali nozze con il colosso americano.

Il rilancio dell'Alfa Romeo - "Non è un mistero che l'Alfa Romeo è uno dei progetti su cui sono più coinvolto anche emotivamente. E' uno dei più importanti della mia carriera. Il valore del marchio non ha eguali al mondo", ha poi spiegato Marchionne.



"Alfa ha un potenziale che si traduce in una opportunità di business unica, ma negli ultimi 30 anni si è portata dietro un senso di incompiutezza che gridava vendetta. Lasciarla a competere con i marchi generalisti avrebbe voluto dire tradirne lo spirito e i valori. Dare voce alla vera Alfa Romeo era un dovere anche morale. L'Alfa Romeo è la nostra Turandot", ha concluso.