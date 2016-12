Marcegaglia-Arcelor, pronta la joint venture per acquistare l'Ilva

I gruppi Marcegaglia e Arcelor-Mittal hanno comunicato ufficialmente la volontà di presentare un'offerta per l'acquisizione dell'Ilva. I due concorrenti hanno formalmente manifestato ai commissari la volontà di costituire una joint venture per presentare un'offerta. La cordata che avrebbe come capofila Arcelor potrebbe accogliere anche altri soci e nel contempo, secondo quanto si apprende, i due gruppi sono anche pronti a partecipare da soli.