Manovra, Tajani: è da bocciare perché non aiuta giovani e imprese

"Una manovra da bocciare". E' il giudizio del presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani sul Def. "La Commissione europea ha scritto quello che dicono tutti i mercati e quello che dicono gli investitori: è una manovra che non ha contenuti a favore a della crescita, che non aiuta le imprese, non c'è la flat tax, non c'è una strategia per le infrastrutture", ha aggiunto Tajani.